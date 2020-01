NVIDIA e Matrox stanno collaborando per lo sviluppo di una scheda grafica per Video Wall

Sono passati più di vent'anni da quando Matrox, 3Dfx e le nascenti NVIDIA e ATI si contendevano il mercato dei primi potenti acceleratori grafici. Oggi arriva una notizia che farà la felicità dei più nostalgici: NVIDIA e Matrox stanno collaborando per la realizzazione di una nuova scheda grafica integrata.

Matrox utilizzerà infatti la tecnologia di NVIDIA per studiare soluzioni integrate con le quali equipaggiare sistemi di video wall, diventati ormai molto diffusi in ambienti professionali legati all'intrattenimento e, con l'avvento della tecnologia MicroLED, sempre più vicini alla pratica quotidiana nelle abitazioni domestiche. In particolare la storica azienda, famosa per le schede grafiche G200 e G400, utilizzerà le GPU di NVIDIA basate su Quadro che potranno supportare fino a quattro display 4K con supporto HDCP per la riproduzione di contenuti protetti. Si prevede infatti che questi video wall saranno utilizzati negli spazi commerciali, 24 ore su 24 e 7 giorni su 7.

Il CES 2020, d'altronde, ha sdoganato la tecnologia MicroLED e video wall a livello consumer, seppure con costi decisamente proibitivi per la maggior parte degli utenti. Tra i vari produttori spicca sicuramente Samsung che ha dedicato parte del suo panel proprio ai nuovi display 8K MicroLED e al famoso "The Wall".