NVIDIA, Max Payne 'ammazza' la RTX 4080 con la mod Path Tracing

Tra la miriade di migliorie grafiche più o meno evidenti, nella nostra prova di Portal RTX avevamo anche evidenziato uno sforzo importante per la RTX 4090, anche con Frame Generation. Non stupisce affatto, dunque, che un simile destino sia toccato anche a Max Payne.

Il gioco originale, che in queste ore ha ricevuto una mod Path Tracing grazie al rollout della prima Open Beta di RTX Remix, è stato già messo alla prova con configurazioni particolarmente spinte. Una di queste prove, condotta da MxBenchmark, ha messo alla luce lo sbalorditivo impatto dell'illuminazione in tempo reale sulle prestazioni ottenibili con una RTX 4080.

La scheda, che in rasterizzazione tradizionale è in grado di arrivare anche a tre zeri sul framerate nel titolo di Remedy, con la mod Path Tracing a malapena riesce a mantenere i 60 FPS. Più precisamente, nel video che potete guardare anche alla fine di questa notizia, la RTX 4080 è in grado di andare dai 700 ai 1500 FPS senza Path Tracing. Accendendo questa modalità tramite la mod della community, invece, si oscilla tra i 57 e i 69 FPS.

Curiosamente, al diminuire dei fotogrammi al secondo, aumentano invece i consumi e la scheda passa dai 120-180W della modalità classica agli oltre 300W della mod Path Tracing.