NVIDIA, maxi-aggiornamento per GeForce NOW: arrivano G-SYNC e pass giornalieri

Al CES 2024, NVIDIA ha annunciato la tecnologia Pulsar, una vera e propria rivoluzione per il G-SYNC. Ma le novità legate a quest'ultimo non sono certo finite: al contrario, il G-SYNC è in arrivo su GeForce NOW, insieme ad un "pass giornaliero" ad un prezzo veramente accattivante.

Ebbene sì: NVIDIA continua a puntare su GeForce NOW, questa volta con due aggiornamenti di peso. Il primo, come vi abbiamo anticipato, è il G-SYNC sul cloud: la funzione verrà rilasciata prossimamente e sarà compatibile con tutti i display che supportato il refresh rate variabile o che sono già compatibili con G-SYNC. La feature permetterà a GeForce NOW di aggiustare il refresh rate dello schermo per adattarsi a quello dello streaming, diminuendo così la latenza e lo stutter, garantendo un gameplay quanto più fluido possibile.

Inoltre, se siete iscritti all'abbonamento Ultimate di GeForce NOW, NVIDIA vi fornirà in esclusiva l'accesso a NVIDIA Reflex per alcuni giochi selezionati (al momento, però, non sappiamo quali). Reflex è un'altra feature pensata per ridurre al minimo la latenza dello streaming, e vi permetterà di giocare a 60 fps e a 120 fps in risoluzione 4K, oppure a 240 fps nelle altre risoluzioni. Inoltre, su Android sarà possibile giocare anche in 1440p a partire dal mese di febbraio.

Sempre da febbraio, gli utenti potranno acquistare dei pass giornalieri per NVIDIA GeForce NOW: questi ultimi vi daranno accesso per 24 ore consecutive ad una versione completa dell'abbonamento Ultimate o Priority, a seconda del tier acquistato. Ciò significa che gli utenti Ultimate avranno accesso al DLSS 3.5 e a Reflex, mentre gli utenti Priority godranno del supporto per il ray-tracing (ovviamente solo per le 24 ore successive all'acquisto del "pass"). Il costo di un abbonamento giornaliero a GeForce NOW Ultimate sarà pari a 8 Dollari, mentre per un abbonamento GeForce NOW Priority dovrete sborsare 4 Dollari.

Infine, dopo aver visto la pletora di giochi arrivati su GeForce NOW a fine 2023, al CES NVIDIA ha annunciato una manciata di nuovi titoli in uscita sulla sua piattaforma di streaming videoludico. Tra di essi abbiamo Overwatch 2 e Diablo IV, mentre anche il launcher di Battle.net per entrambi i titoli verrà supportato in seguito. Tra le altre novità abbiamo poi Exoprimal, Genshin Impact e Honkai: Star Rail.