NVIDIA e MediaTek insieme per le GPU su smartphone: arriveranno nel 2024?

Mentre NVIDIA si prepara alla GTC 2023, arriva un'indiscrezione che potrebbe fare la felicità di tutti i videogiocatori su smartphone: pare infatti che una GPU NVIDIA AI troverà spazio su un SoC per smartphone Android già a partire dal 2024, grazie ad una collaborazione tra il Team Verde e il chipmaker cinese MediaTek.

La notizia è stata riportata da DigiTimes, che spiega che il "salto" di NVIDIA su mobile porterà l'architettura desktop del Team Verde su smartphone, dimostrandone così l'adattabilità anche a dei form factor di dimensioni piccole o piccolissime. L'obiettivo di NVIDIA, comunque, sarebbe quello di puntare quasi tutto sull'IA, per questo chip mobile: l'idea, infatti, sarebbe quella di migliorare le performance dell'hardware grazie all'Intelligenza Artificiale, riducendo l'handicap legato agli spazi ridotti sotto la scocca degli smartphone.

MediaTek presenterà il Dimensity 9200, il suo nuovo chip top di gamma, tra pochissimi giorni, al Mobile World Congress 2023 di Barcellona. Sembra però che non sarà quest'ultimo a beneficiare direttamente di una GPU NVIDIA, ma che essa verrà implementata a partire dal 2024 sui SoC della compagnia cinese.



MediaTek, comunque, dovrebbe trarre un duplice vantaggio dalla partnership con NVIDIA: oltre a prestazioni e grafica migliorate, infatti, un SoC con GPU NVIDIA potrebbe risultare molto più performante anche nelle applicazioni AI-based, sulle quali per ora la proposta di Qualcomm supera nettamente quella della rivale cinese.

In passato, MediaTek e NVIDIA hanno già collaborato sull'utilizzo combinato di SoC ARM-based e di GPU del Team Verde per l'architettura hardware di alcuni Chromebook, ma il passaggio al mercato smartphone, ben più ampio di quello dei laptop basati su ChromeOS, potrebbe rivelarsi vitale per i bilanci di NVIDIA, che proprio in questi mesi hanno subito delle importanti contrazioni a causa delle crisi generalizzata dell'informatica di consumo.

Per i consumatori, invece, la partnership tra le due compagnie dovrebbe significare un netto miglioramento delle performance degli smartphone con SoC MediaTek, soprattutto in applicativi come l'IA e il gaming. Resta solo da capire se la miniaturizzazione dell'architettura Ada, la stessa utilizzata per le GPU GeForce RTX 40, andrà a buon fine e garantirà una potenza comparabile alle controparti desktop e laptop anche su smartphone.