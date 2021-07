NVIDIA mette in mostra delle bellissime RTX 3080Ti FE in edizione speciale

Dopo aver messo in mostra le qualità degli artisti e modder degli NVIDIA Garage con le bellissime customizzazioni apportate alla RTX 3080, il team verde ha voluto stupire ancora svelando delle vere e proprie perle.

Quelle ritratte in foto sono delle bellissime personalizzazioni esposte al Bilibili World 2021, un evento cinese a cui NVIDIA ha voluto partecipare in maniera a dir poco singolare.

La RTX 3080Ti FE è una scheda video davvero magnifica sia esteticamente che a livello progettuale. Gli artwork presentati al festival sono tre, in ordine:

In tinta arancio, con le insegne del clan Chengdu Hunters di OverWatch

In nero e blu, una versione commemorativa per il nono anniversario di un anime di Luo Tianyi

In bianco e azzurro, a tema di The Legend of Sword and Fairy

Naturalmente non si tratta di edizioni limitate in vendita, ma di veri e propri pezzi da esposizione, unici, creati artigianalmente a partire dal modello standard.

Già in altre generazioni prima questa NVIDIA aveva dato ampio spazio ai suoi artisti. In tempi non sospetti ha deciso anche di commercializzare alcune versioni particolarmente accattivanti delle sue schede video. Un ottimo esempio è senza ombra di dubbio la splendida RTX 2080Ti Cyberpunk 2077 Edition.

Se invece siete curiosi di scoprire come si comporta nel gaming, abbiamo raccontato la nostra esperienza con la RTX 3080 Ti nella recensione completa.