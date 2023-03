NVIDIA mette sul piatto il Path Tracing: ecco tutte le novità del nuovo SDK

Sono passati appena dieci giorni dal primo goloso teaser del team verde su ciò che avremmo visto alla GDC 2023, preannunciando Cyberpunk 2077 in path tracing tra le principali "bombe" dell'evento per sviluppatori.

Quest'anno NVIDIA si concentrerà in particolare proprio sul path tracing in tempo reale, accompagnato in un tandem quasi indissolubile dalla tecnologia di Frame Generation del DLSS3, componente fondamentale dell'esperienza messa sul piatto dall'azienda con le schede video RTX Serie 40.

Sulla linea di partenza della GDC, NVIDIA ha rilasciato il suo primo SDK per il Path Tracing come parte integrante del Toolkit RTX. Allo stato attuale, nonostante il DLSS3 risulta quasi impensabile vederlo all'opera su titoli di un certo calibro, ma la prova di Portal with RTX ci ha già dimostrato cosa sia possibile ottenere con questa tecnologia. A differenza del Ray Tracing a cui siamo ormai abituati, richiede molte più risorse per calcolare molti più rimbalzi di luce per scene ancora più fedeli e accurate dal punto di vista dell'illuminazione, quindi è difficile pensare di vederlo in tempi brevi implementato in scenari più complessi.

Tra le opzioni sul piatto c'è sicuramente la possibilità per gli sviluppatori di utilizzarlo in fase di test dell'illuminazione globale e di altri elementi di gioco, ma è plausibile che in tempi brevi potremo provarlo con mano nelle cosiddette modalità fotografiche dei giochi che ne presentano una.

In attesa di saperne di più, ricordiamo anche che ormai è data quasi per certa anche la data di lancio della RTX 4070, che potrebbe abbassare finalmente il price point delle schede dotate di DLSS3.