NVIDIA e Microsoft creeranno supercomputer basato sull'IA: userà decine di migliaia di GPU

NVIDIA ha annunciato una collaborazione con Microsoft per lo sviluppo di un cloud computer basato sull’intelligenza artificiale. Il produttore di processori grafici ha spiegato che utilizzerà decine di migliaia di GPU di fascia alta per applicazioni come deep learning e modelli di linguaggi di grandi dimensioni.

A livello tecnico, il nuovo supercomputer per l’IA che mira a diventare uno dei più potenti al mondo, conterrà decine di migliaia di Hopper H100 che NVIDIA ha lanciato ad ottobre. La società di Santa Clara però metterà a disposizione la GPU Ampere A100 (che è la seconda GPU più potente) ed utilizzerà la piattaforma di rete Quantum-2 InfiniBad che è in grado di trasferire dati a 400 Gigabit al secondo tra i server.

Microsoft darà il suo contributo con l’infrastruttura cloud Azure e le macchine virtuali delle serie ND e NC, mentre la piattaforma AI Enterprise di NVIDIA farà da collante.

“Nell’ambito della collaborazione, Nvidia utilizzerà le istanze di macchine virtuali scalabili di Azure per ricercare e accelerare ulteriormente i progressi nell’IA generativa, un’area in rapida crescita dell’IA in cui modelli fondamentali come Megatron Turing NLG 530B sono la base per algoritmi di self-learning senza supervisione per creare nuovo testo, codice, immagini digitali, video o audio” afferma NVIDIA nel comunicato.

Non appena il supercomputer sarà operativo, i clienti potranno impiegare, scalare e sviluppare l’intelligenza artificiale anche usando modelli più avanzati e di grandi dimensioni. NVIDIA e Microsoft hanno anche voluto sottolineare che collaboreranno attivamente nello sviluppo di tali modelli d’IA. A beneficiarne saranno i clienti di NVIDIA ed Azure: la piattaforma supporterà un’ampia gamma di applicazioni e servizi tra cui DeepSpeed di Microsoft e NVIDIA AI Enterprise.

Nell’annuncio però non è stato fornito alcun dettagli su quando sarà operativo e pronto il supercomputer, ma le due aziende hanno osservato che si tratta di una “collaborazione pluriennale”.