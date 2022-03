NVIDIA minacciata da hacker: 'Rendete driver opensource o diffonderemo più dati sensibili'

L’attacco hacker condotto ai danni di NVIDIA sta continuando a rimanere sotto la luce dei riflettori puntati dalla stampa internazionale. Questa volta, il gruppo di origine sudamericana ha minacciato il colosso di Jensen Huang chiedendo di rendere i driver open source, pena la diffusione di nuove informazioni sensibili.

Come ripreso da VideoCardz, sul canale Telegram ufficiale del team LAPSUS$ è apparso un messaggio piuttosto semplice che appare come vero e proprio ultimatum per l’azienda di Santa Clara: “Dopo avere valutato la nostra posizione e quella di NVIDIA, abbiamo aggiunto una nuova richiesta: NVIDIA dovrà rendere completamente open-source i suoi driver GPU per Windows, macOS e Linux, per sempre. Se questa richiesta non verrà soddisfatta, venerdì rilasceremo tutti i dati relativi a chip e schede grafiche, da quelle già disponibili alla RTX 3090Ti e tutte le successive iterazioni”.

Allo stato attuale non è esattamente chiaro cosa contengano i dati rubati, i quali ammontano a una dimensione complessiva di 250 gigabyte, ma dopo il leak di informazioni sulle RTX 40 ci si aspetta si tratti a tutti gli effetti di dati importanti per NVIDIA, produttori partner e anche aziende rivali. Insomma, sarà interessante tenere sotto osservazione l’intera vicenda per capire come reagirà il brand statunitense e come si concluderà il tutto.

Tra l’altro, con lo stesso leak sembra essere stato messo in chiaro il codice sorgente della tecnologia DLSS.