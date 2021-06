NVIDIA, miner avvisati: il blocco della RTX 3080 Ti vale anche sulle altre criptovalute

Abbiamo già avuto un primo assaggio del nuovo limitatore contro il mining di NVIDIA. La prima versione di questa tecnologia funzionava solo nel mining di Ethereum, mentre con l'arrivo della RTX 3080 Ti NVIDIA sembra aver mischiato le carte.

I valori riportati da I_Leak_VN sono abbastanza esplicativi della situazione attuale, e dello scenario che andrà a configurarsi quando anche le altre schede NVIDIA LHR arriveranno sul mercato.

I valori ottenuti con la RTX 3080 Ti dal leaker, senza overclock, sono:

ETH - 57 MH/s;

ETC - 57 MH/s;

ERG - 124 MH/s;

RVN - 23 MH/s.

A quanto pare quindi, benché minimamente, anche altri algoritmi sembrerebbero coinvolti nel limitatore, fra cui Ethereum Classic ed Ergo. Secondo quanto riferito dall'utente, sull'algoritmo Octopus non sembrerebbero esserci limitazioni e su Conflux la 3080 Ti è in grado di raggiungere 97 MH/s.

La configurazione usata dall'utente non è nota, ma sappiamo che i risultato sono stati ottenuti sia su Windows che su HiveOS. In caso di overclock, l'utente suggerisce un lieve incremento di questi valori, ma che non consentono di parlare di "sblocco".

Dato che molti sicuramente se lo staranno chiedendo, il tweeter ha provato anche a installare i driver sperimentali della RTX 3060, quei driver "galeotti" che riuscirono a sbloccarne l'hashrate su tutti gli algoritmi. Il risultato ottenuto è stato solo un comune BSOD su Windows, quindi totale incompatibilità.