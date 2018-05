NVIDIA: miner smetteranno presto di comprare molte GPU, si ritorna a prezzi normali?

Sembrano esserci buone notizie per tutti i videogiocatori PC: secondo gli analisti, i miner di criptovalute smetteranno presto di comprare così tante GPU, cosa che probabilmente porterà le schede video ad avere nuovamente dei prezzi normali, per la gioia di NVIDIA & Co.

Infatti, Jensen Huang, CEO della società californiana, si era dichiarato piuttosto preoccupato: "I miner di criptovalute hanno acquistato molte delle nostre GPU nell'ultimo trimestre e hanno fatto decollare i prezzi. [...] Penso che questo abbia causato il mancato acquisto delle nuove GeForce da parte di molti videogiocatori".

Tuttavia, alcuni analisti proprio di NVIDIA, contattati da Bloomberg, prevedono che le vendite di schede video ai miner di criptovalute diminuiranno di circa due terzi nel trimestre corrente. Insomma, un calo consistente del mercato, che porterebbe grandi benefici riguardo al prezzo finale di vendita. Gli analisti non si sono espressi in merito alle cause di questo crollo, ma sembra plausibile che le recenti "disavventure" del Bitcoin e delle altre criptovalute stiano scoraggiando buona parte dei miner.

Insomma, tutto sembra coincidere e sembra che potremo presto tornare ad acquistare schede video ai prezzi a cui eravamo abituati prima del boom delle criptovalute, magari ci riusciremo con l'arrivo di NVIDIA GTX 1180 e 1170. Ovviamente, si tratta di previsioni effettuate da esperti del settore, ma nulla è ancora certo e vi invitiamo, dunque, a prendere il tutto con la dovuta cautela.