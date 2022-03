NVIDIA e quel misterioso chip su AIDA64: potrebbe essere la RTX 3090 Ti

Mentre continuano a rincorrersi le indiscrezioni sulla data di lancio della RTX 3090 Ti, allo stesso modo emergono senza sosta nuovi dettagli e nuove informazioni su quella che sarà a tutti gli effetti l'ammiraglia della famiglia Ampere.

A darci l'ultimo suggerimento sulla veridicità dei rumor sull'imminente lancio della nuova flagship è stato AIDA64. Nell'ultima versione del software, infatti, è comparso il supporto al misterioso chip grafico NVIDIA GA102F.

In molti già sapranno che la GPU nascosta sotto la scocca della RTX 3090 è proprio la GA102 con architettura Ampere, per questo quanto emerso sembra puntare proprio in quella direzione, dal momento che, a differenza della RTX 3090, la versione "Ti" dovrebbe presentare una versione completa del chip con tutto il suo potenziale massimizzato. Per questo motivo, si pensa che la F alla fine del nome possa stare ad indicare proprio la parola "Full".

Ricordiamo che, a differenza della 3090, la RTX 3090 Ti dovrebbe arrivare sul mercato con un chip dotato di 10.752 Core CUDA a 1560 MHz, con Boost fino a 1860 MHz e un TDP di ben 450W.

Lo sviluppo dell'ultima fatica di NVIDIA sarebbe stato piuttosto travagliato, tanto da portare al blocco della produzione della RTX 3090 Ti a causa di problematiche firmware/hardware non meglio specificate.