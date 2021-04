NVIDIA, una mod sblocca una nuova funzione sulle schede video GeForce

Dopo lo sblocco della possibilità di effettuare il mining sulla blockchain di Ethereum con la RTX 3060, in rete è spuntata un'altra interessante mod per le schede della gamma GeForce.

Stiamo parlando della virtualizzazione della GPU, una funzionalità che sulla carta non è compatibile con le schede video da gaming.

La limitazione però è imposta unicamente a livello software e non fisicamente sul chip. Di recente, la stessa NVIDIA ha aperto uno spiraglio a questa applicazione tramite l'ultimo aggiornamento Game Ready Driver, ma il supporto in questo caso è in versione beta e consente un singolo accesso in virtualizzazione.

La virtualizzazione della GPU consente a più utenti contemporaneamente di utilizzare una scheda video e si tratta probabilmente della principale differenza fra i prodotti professionali destinati alle workstation e quelli invece pensati per il mercato consumer. Una differenza che non si traduce soltanto in termini di funzionalità ma anche di costo, dal momento che le schede video a utilizzo professionale sono notoriamente molto più costose delle controparti da gaming.

La mod, pubblicata su GitHub e disponibile alla fonte, consente invece lo sblocco completo di questa funzionalità sulle GPU GP102, GP104, TU102, TU104 e GA102 su Linux e KVM. Restano esclusi invece i sistemi operativi Microsoft e VMware.