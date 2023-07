NVIDIA modifica 'in segreto' la RTX 4070: c'è un piccolo (ma importante) cambiamento

La NVIDIA GeForce RTX 4070 non sta vendendo benissimo, ma ciò non sembra interessare troppo al Team Verde, che anzi dovrebbe aver appena implementato un piccolo ma vitale cambiamento alla scheda grafica, grazie al quale la RTX 4070 potrebbe risultare piuttosto interessante per alcuni videogiocatori su PC.

Un paio di giorni fa, vi abbiamo raccontato della sostituzione del connettore 12VHPWR di NVIDIA con il nuovo connettore 12V-2x6, autorizzato dal PCI-SIG e che diventerà parte degli standard ATX 3.1 e PCI Express 6.0. Noi di Everyeye, come gran parte della stampa estera, avevamo ipotizzato che NVIDIA avrebbe implementato il connettore solo con le GeForce RTX di serie 5000, in arrivo tra il 2024 e il 2025 sul mercato.

A quanto pare, invece, la GeForce RTX 4070 Founders Edition è stata la prima GPU a ricevere il nuovo connettore: nelle scorse ore, infatti, il portale tedesco Igor's Lab ha spiegato che NVIDIA ha modificato "in segreto" la sua scheda video di fascia media nelle scorse settimane, sostituendo (almeno sugli ultimi modelli) il vetusto 12VHPWR con il nuovo 12V-2x6.

La principale differenza tra i due connettori di NVIDIA è la dimensione dei loro pin, che nel caso del 12V-2x6 sono più corti di circa 1,7 millimetri. Secondo gli esperti, infatti, il motivo per cui le RTX 4090 con connettore 12VHPWR tendevano a prendere fuoco (ovviamente solo in casi limite) stava proprio nelle dimensioni eccessive del connettore, che alcuni utenti non riuscivano a collegare correttamente all'alimentazione. La riduzione della lunghezza dei pin, dunque, dovrebbe evitare che problemi di questo genere si verifichino di nuovo in futuro.

Al momento, comunque, non sappiamo se il connettore 12V-2x6 verrà esteso anche alle altre GPU della serie NVIDIA RTX 40 (in particolare alla RTX 4090, che è stata al centro dello "scandalo" del connettore 12VHPWR lo scorso anno) o se il caso della RTX 4070 sia unico e limitato, almeno per questa generazione.