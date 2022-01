NVIDIA nel mondo delle CPU da gaming? Un'offerta di lavoro lo suggerisce

È ormai da molto tempo che non sentiamo parlare delle CPU NVIDIA da Gaming. Il progetto è infatti stato annunciato nel 2020 dal CEO di NVIDIA Jensen Huang, ma negli ultimi due anni l’azienda non ha condiviso informazioni sulle sue CPU per desktop. Le cose potrebbero presto cambiare, come suggerisce una serie di offerte di lavoro presso NVIDIA.

In particolare, pare che NVIDIA Israel stia assumendo centinaia di ingegneri per i suoi propri progetti, portando avanti delle acquisizioni di nuovi talenti “a ondate” ormai da diversi mesi. La notizia, che è stata riportata dai media israeliani, sembra confermare anche che NVIDIA Israel sia al lavoro sulle CPU di nuova generazione, che potrebbero essere lanciate dall’azienda nei prossimi anni.

In particolare, secondo quanto riporta l’outlet israeliano Globe, NVIDIA ha un centro R&D in Israele dal 2016, che al momento conta più di 2.000 dipendenti sparsi tra le sedi di Gerusalemme, Tel Aviv, Yokneam, Tel-Hai e Raanana. A quanto pare, la sezione israeliana dell’azienda si starebbe occupando di tre prodotti principali, ovvero un nuovo hardware in campo CPU, un’architettura per processori e un software dedicato a questi ultimi, simile alle app proprietarie di NVIDIA distribuite insieme alle GPU dell’azienda.

Al momento, comunque non è chiaro quali siano le caratteristiche di queste CPU né quando saranno messe sul mercato. Globe sostiene anche che Israele sta diventando una sorta di “piccola Silicon Valley” per i produttori americani di chip, dopo che anche Intel ha creato un reparto di R&D nel Paese.

Le uniche indiscrezioni relative alle nuove CPU di NVIDIA provengono dalla recente acquisizione da parte di NVIDIA di Mellanox, una compagnia che impiegava più di 600 ingegneri in progetti legati all’IA, che dunque potrebbe essere centrale anche sui primi processori di NVIDIA. Inoltre, NVIDIA produce già delle CPU per server e datacenter come i processori NVIDIA Grace, rilasciati lo scorso aprile.