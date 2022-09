NVIDIA mostra le performance della RTX 4090: su Cyberpunk 2077 arriva a 140 fps!

NVIDIA ha lanciato le RTX 4080 e 4090 solo un paio di giorni fa, durante la GTC: sfortunatamente, nel corso della conferenza il colosso di Santa Clara non ha parlato delle reali performance delle due schede. Tuttavia, in una sessione a porte chiuse, NVIDIA avrebbe mostrato la GPU in funzione e testato alcuni popolari videogiochi.

In particolare, riporta WCCFTech, la scheda è stata testata alla presenza della stampa in una build con una CPU Intel Core i9-12900K, 32 GB di RAM e sistema operativo Windows 11 a 64 bit. La risoluzione di tutti i test è in 4K con DLSS Super Resolution in Performance Mode. Inoltre, molti dei giochi testati supportano già il DLSS 3 di NVIDIA.

Tra i videogiochi già usciti sul mercato, i risultati dei test sono i seguenti:

Microsoft Flight Simulator: 103 FPS

Cyberpunk 2077 (RT): 141 FPS

F1 22 (RT): 204 FPS

Warhammer 40.000: Darktide: 138 FPS

Unreal Engine 5 Lyra Demo (RT): 155 FPS

Unity Enemies Demo (RT): 89 FPS

Tra le produzioni realizzate per il test o in uscita in futuro invece, troviamo:

Cyberpunk 2077 (Max RT - Overdrive Mode): 90 FPS

Portal RTX (Full RT): 117 FPS

Justice (Full RT): 81 FPS

NVIDIA Racer RTX (Full RT): 80 FPS

Vi ricordiamo comunque che il DLSS 3 è esclusivo delle RTX 40 ed è stato annunciato anch'esso alla GTC 2022, mentre anche Portal RTX è stato svelato da NVIDIA e Valve nel corso della kermesse.

I benchmark mostrano che le performance della RTX 4090 sono migliori nei software con ray-tracing avanzato, ovvero in quei giochi che supportano l'implementazione di tecnologie di ray-tracing di nuova generazione: per esempio, prodotti senza ray-tracing come Flight Simulator e Warhammer 40.000 Darktide ricevono un boost di performance pari "solo" al doppio della RTX 3090, mentre F1 2022 e Cyberpunk 2077 si attestano rispettivamente a miglioramenti di tre e quattro volte rispetto alla RTX 3090.