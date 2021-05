NVIDIA, MSI presenta le sue prime schede video CMP per il mining

Mentre attendiamo l'arrivo sul mercato delle nuove NVIDIA LHR, ovvero le GPU da gaming della Serie 3000 con limitatore del mining su blockchain Ethereum, iniziano ad arrivare sul mercato sempre più schede video dedicate proprio a questo settore.

Nonostante il lancio ufficiale delle schede con questo processore grafico fosse schedulato per il Q1 2021, nessun produttore è riuscito realmente a soddisfare questa scadenza, complice l'ormai critica situazione del mercato e delle catene di produzione, tenute sotto scacco sia da una domanda elevatissima che da un sistema di approvvigionamento messo in crisi dalla pandemia.

Finalmente, uno dei primi produttori ad arrivare al traguardo è MSI. In particolare, MSI ha rivelato la sua proposta commerciale basata sui modelli NVIDIA CMP 30HX, composta da due modelli custom, entrambi soprannominati MINER.

Le schede proposte, come già detto, sono due. La MSI CMP 30HX MINER sfrutta il design estetico e termico della serie Armor, mentre la MINER XS è evidentemente ispirata alle GPU della linea Ventus della scorsa generazione con architettura Turing.

In entrambi i casi, sotto la scocca troveremo la GPU NVIDIA TU116-100 con 1408 core CUDA e 6GB di memoria GDDR6. Manca all'appello, com'è lecito aspettarsi dalle GPU da mining, qualsiasi tipo di output video. Queste nuove schede dunque non possono essere utilizzate in alcun modo, o perlomeno in alcun modo conosciuto, come dispositivi per il gaming.

Ricordiamo infine che proprio di recente è spuntata la notizia che le nuove RTX 3060 con la seconda generazione di blocco mining sono state già avvistate in Cina, apparentemente già prenotate per la gran parte dagli e-Cafe.