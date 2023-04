NVIDIA non aumenta la produzione di RTX 40: le vendite deludono?

A pochi giorni dal lancio della GeForce RTX 4070 di NVIDIA, scopriamo oggi che l'azienda di Santa Clara ha un piano molto particolare per la distribuzione delle sue GPU RTX 40, che potrebbe non piacere ai fan. Sembra infatti che NVIDIA non voglia aumentare la produzione delle sue schede video nel prossimo futuro.

La mossa, riportata da DigiTimes, avrebbe creato diversi problemi ai partner della compagnia, che non avrebbero ancora ricevuto le GPU da customizzare, testare e imballare per la vendita nei prossimi mesi. Secondo il portale taiwanese, NVIDIA starebbe prendendo tempo e rallentando la produzione delle RTX di serie 40 per svuotare i magazzini delle RTX di serie 30 rimaste invendute negli ultimi mesi.

La fonte del report di DigiTimes sarebbero i partner OSAT di NVIDIA, ovvero Siliconware Precision Industries (SPIL) e King Yuan Electronics (KYEC), che si occupano della produzione delle schede grafiche finite dopo aver ricevuto i chip realizzati da TSMC. Le due aziende avrebbero lamentato di non aver ricevuto alcun incremento negli ordini da parte del Team Verde, nonostante quest'ultimo abbia ormai introdotto la maggior parte delle sue schede video di nuova generazione sul mercato, con le RTX 4060 e 4050 ormai in dirittura d'arrivo nei prossimi mesi.

Tradizionalmente, le vendite di GPU da NVIDIA ai suoi partner e AIB aumentano nel terzo trimestre dell'anno, perciò l'azienda di Santa Clara dovrebbe aver già iniziato a inviare gli ordini a SPIL e KYEC, in modo da "prenotarsi" linee produttive e lavoratori per i prossimi mesi. Il fatto che NVIDIA non abbia ancora avanzato gli ordini, insieme all'elevato numero di GPU desktop e mobile diverse lanciate negli scorsi mesi, lascia pensare che nella seconda metà del 2023 le schede video di nuova generazione della compagnia sul mercato diventeranno più scarse rispetto ad oggi su ogni fascia di prezzo.

L'altra possibilità è che NVIDIA abbia rivisto al ribasso le stime di vendita delle sue schede video dopo il traballante lancio della RTX 4080, anche se il solido inizio della generazione Ada, con l'adozione-record della RTX 4090 tra i gamer, sembrava mostrare un panorama ben diverso. Oppure, come sostiene DigiTimes, l'azienda starebbe pazientando in attesa di svuotare i magazzini dell'invenduto delle RTX di Serie 30. Staremo dunque a vedere se nuovi ordini arriveranno nei prossimi mesi o se, invece, la produzione di GPU RTX 40 rimarrà su bassi volumi fino al prossimo anno.