NVIDIA non si ferma: arrivano driver Game Ready per God of War e DLDSR

A tre giorni dal rilascio dei driver Game Ready con supporto alla RTX 3080 da 12GB, NVIDIA torna di nuovo in azione rendendo disponibili i driver Game Ready 511.23 con supporto a DLDSR e ottimizzazione per giochi come God of War, Hitman III e Tom Clancy’s Rainbow Six Extraction.

Il changelog completo comunicato da NVIDIA e ripreso da VideoCardz nella notizia dedicata al rilascio dell’aggiornamento dimostra che non ci sono grandi novità rispetto alla patch precedente dei driver Game Ready. Anzi, il changelog è quasi identico e include come novità quasi solamente il supporto all’ottimizzazione dei nuovi videogiochi rilasciati sul mercato internazionale.

Si parte allora dalla conversione PC di God of War (a proposito, potete leggere la nostra recensione del porting di God of War) e dai seguenti titoli: Tom Clancy’s Rainbow Six Extraction, Hitman III, The Anacrusis, GRIT, e Monster Hunter Rise. Ognuno di essi è ora supportato da NVIDIA GeForce Experience per l’ottimizzazione sui PC dotati di scheda video NVIDIA.

Altre novità riguardano l’introduzione della tecnologia NVIDIA DLDSR svelata qualche giorno fa, ma anche il supporto a CUDA 11.6, refresh rate variabile su Windows 11 e funzionalità aggiuntive per i driver OpenCL. I bug risolti restano gli stessi visti nell’aggiornamento precedente, mentre cresce il numero di problemi noti agli sviluppatori con l’aggiunta di problemi audio Dolby Atmos delle GPU Ampere quando connesse tramite HDMI 2.1.

Vi invitiamo, dunque, a verificare la disponibilità dell'aggiornamento tramite NVIDIA GeForce Experience sul vostro PC e a proseguire con download e installazione.

Oggi NVIDIA ha rilasciato un commento riguardo la crisi dei chip: per la società lo shortage finirà entro fine 2022, consentendo un lancio delle GPU RTX 40 meno problematico rispetto alla generazione attuale.