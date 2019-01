NVIDIA non vuole realizzare un nuovo Shield Tablet, addio definitivo?

L'NVIDIA Shield TV? Senza dubbio il migliore sreaming box basato su Android attualmente presente sul mercato e il suo supporto sarà costante. L'NVIDIA Shield tablet? Il discorso cambia, al momento non è necessario investirci —ha detto il CEO dell'azienda Jensen Huang.

Così i sogni degli appassionati che confidavano, presto o tardi, in un nuovo tablet della linea Shield sembrano destinati ad infrangersi. Il tablet, al momento dell'uscita, aveva ottenuto buone recensioni, andando peraltro a colmare un vuoto di un mercato non proprio ricco di soluzioni per i videogiocatori.

Il piccolo tablet non soltanto era venduto in bundle assieme ad un controller effettivamente molto comodo, non poi così inferiore a quelli delle principali console presenti sul mercato, ma proprio come per le Shield TV, garantiva anche l'accesso alla piattaforma di gaming in cloud (pure questa abbastanza pionieristica) GEFORCE Now. Acquistare il tablet, aggiungendoci ovviamente il costo dell'abbonamento mensile richiesto dal servizio, permetteva l'accesso ad un ampio catalogo fatto di videogiochi tripla A non accessibili sulla maggior parte dei device della concorrenza.

Insomma, un piccolo gioiello che si era creato una nutrita community di fieri possessori. Ma, evidentemente, non devono essere stati abbastanza, perché NVIDIA non ha più supportato il tablet (l'ultimo aggiornamento oltre un anno fa), nonostante nel 2015 fosse uscita una versione con un hardware leggermente migliorato.

Ora la parola fine sembra definitiva: "Costruiamo solo cose che non sottraggano quote di mercato ad altre aziende", ha detto il CEO dell'azienda Jensen Huang, alludendo al fatto che, NVIDIA, nell'arena dei produttori di hardware portatili per giocare, non ci vuole mettere più piede. In particolare, sarebbe il Nintendo Switch, dotato peraltro di chip NVIDIA Tegra, il principale bersaglio a cui si pesterebbero i piedi. E Nvidia questo non lo vuole proprio fare, con buona pace di chi sperava in un degno successore dell'Nvidia Shield.