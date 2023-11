NVIDIA, novembre esplosivo per il DLSS da Modern Warfare III a Gaiden

A qualche giro d'orologio dal lancio del nuovo CoD, NVIDIA ha ricordato che Modern Warfare III avrà il DLSS 3, compresa la tecnologia di Frame Generation. Insieme a lui, però, a novembre ci saranno anche altre sorprese.

Tanto per cominciare, iniziamo con un'interessante analisi pubblicata proprio dal team verde relativo all'impatto sulle prestazioni complessive del DLSS sul nuovo Call of Duty. Secondo i dati di NVIDIA, infatti, gli appassionati dello shooter in prima persona potranno godersi lo spettacolo ad alto framerate con il DLSS 3 e prestazioni maggiorate fino a 1,8x.

Oltre a lui, la lista dei giochi compatibili con il DLSS si allunga grazie a Remnant II, che riceverà il DLC The Awakened King il 14 novembre con supporto a DLSS 2, DLSS 3 e NVIDIA Reflex. Nella giornata dell'8 novembre, invece, sarà il turno dell'acclamato spinoff di Yakuza, di cui vi abbiamo parlato nelle ultime ore nella nostra recensione di Like a Dragon Gaiden.

Il gioco di SEGA potrà contare invece sul DLSS 2, dunque con i benefici dello scaler di NVIDIA che promettono di migliorare le prestazioni fino a 2,2 volte in 4K con impostazioni al massimo, a seconda della scheda video in uso.

Per avere un assaggio di come cambieranno le prestazioni di Call of Duty: Modern Warfare III grazie al DLSS 3 e a NVIDIA Reflex, potete dare un'occhiata al video che trovate in apertura a questa notizia.