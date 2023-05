NVIDIA, tutte le novità del Computex: da ACE for Games al DLSS3 per Diablo IV

Durante le giornate del Computex di Taiwan, NVIDIA ha aperto ad una partnership con Intel per la produzione di GPU destinate all'IA, forse con lo scopo di "scavalcare" TSMC. Ora, però, vediamo insieme tutte le novità che NVIDIA ha annunciato al Computex 2023 per i suoi fan e per i videogiocatori in generale, a partire da NVIDIA ACE for Games.

Che cos'è NVIDIA ACE For Games? La sigla sta per NVIDIA Avatar Cloud Engine for Games, ed è un servizio di modelli IA personalizzati che mira a trasformare i videogiochi di prossima generazione conferendo un'intelligenza propria ai personaggi tramite delle interazioni in linguaggio naturale alimentate dall'IA. ACE for Games potrà dunque essere utilizzato dagli sviluppatori di videogiochi per creare modelli IA per i propri NPC, permettendo la personalizzazione e la massima naturalezza di conversazioni, animazioni e dialoghi nei videogiochi e nei software di ogni tipo.

Jon Spitzer, VP of Developer and Performance Technology di NVIDIA, ha commentato l'annuncio di ACE spiegando che "l'IA generativa ha il potenziale per rivoluzionare l'interattività che i giocatori possono avere con i personaggi del gameplay, aumentando drasticamente l'immersione nei giochi. NVIDIA continua ad essere una delle aziende più all'avanguardia nell'utilizzo dell'IA generativa nei giochi". In calce a questa notizia trovate una demo di NVIDIA ACE for Games, che potete vedere anche su YouTube.

Inoltre, NVIDIA ha annunciato che ottimizzerà le GPU RTX per laptop per l'IA, introducendo un nuovo inferencing a basso consumo per i carichi di lavoro ddi sola IA in mobilità, che ottimizzerà le prestazioni dei Tensor Core e ridurrà al minimo i consumi della GPU, prolungando la batteria del PC e mantenendo il sistema fresco e silenzioso.

Sempre nella cornice del Computex, NVIDIA ha lanciato G-SYNC Ultra Low Motion Blur 2, tecnologia-erede dell'Ultra Low Motion Blur (ULMB) lanciato dal Team Verde nel 2015, che promette una nitidezza effettiva nei movimenti fino a 1.000 Hz, pensata perlopiù per il gioco competitivo. Ultra Low Motion Blur 2 è disponibile già da oggi, in modo completamente gratuito con tutti i monitor compatibili, sotto forma di aggiornamento del firmware.

Il Team Verde ha poi confermato che il DLSS è ormai a quota 300 giochi, ai quali si aggiungerà anche Diablo IV, che supporterà il DLSS3 a partire dall'uscita ufficiale in versione stabile, fissata per il 6 giugno. Con una GPU di serie RTX 40 di NVIDIA, il DLSS3 promette prestazioni mediamente migliorate di 2,5 volte in 4K: su Diablo IV, l'azienda di Santa Clara promette un framerate a 170 fps in 2560 x 1440 p. con una RTX 4070. Accanto a Diablo IV, anche System Shock supporta il DLSS2, mentre Honor of Kings: World, Ash Echoes e Legend of Ymir supporteranno il DLSS3 e il ray-tracing fin dal lancio.

Per concludere, NVIDIA ha annunciato i nuovi driver Game Ready per Diablo IV e System Shock, che introdurranno inoltre il supporto per NVIDIA Reflex su Redfall, Returnal, Il Signore degli Anelli: Gollum, Metal: Hellsinger e il già citato Diablo IV. NVIDIA Reflex promette, a sua volta, di ridurre la latenza e di rendere più fluide e veloci le animazioni e le azioni, offrendo un importante vantaggio competitivo ai giocatori soprattutto in multiplayer.