NVIDIA, novità per il DLSS: sarà più semplice aggiornare i giochi!

NVIDIA ha rilasciato il primo aggiornamento all'SDK della sua tecnologia di upsampling a distanza di qualche mese dal lancio del DLSS3, con novità che abbracciano sia le nuove RTX Serie 40 che le generazioni precedenti.

In particolare, la parte più notevole del changelog delle nuove librerie riguarda la funzionalità di auto-aggiornamento che risponde al nome di "NVSDK_NGX_UpdateFeature", che dovrebbe riguardare tutte e tre le generazioni di schede video della gamma GeForce RTX, incluse quelle non compatibili con il DLSS3.

In particolare, implementando questa nuova funzionalità, sarà più semplice per gli sviluppatori tenere aggiornati i propri titoli con la versione più recente della tecnologia di NVIDIA. Naturalmente, per poter beneficiare di questa nuova opzione le software house dovranno implementarla e attivarla manualmente.

Come già spiegato, queste librerie funzioneranno sia con DLSS3 che con le versioni precedenti, tenendo i giochi sempre aggiornati alla versione più recente e rendendo disponibili le nuove feature come Frame Generation solo in presenza di hardware supportato.

Sin dal suo rilascio ufficiale, il DLSS3 ha fatto molto discutere polarizzando il dibattito sul web; tuttavia, vale la pena ricordare che è solo grazie a queste tecnologie che si riesce a ovviare a problemi esterni come un livello di ottimizzazione tecnica non ottimale dei giochi, come dimostrato su The Witcher 3 con patch next-gen oppure nella nostra recente prova tecnica di Hogwarts Legacy.