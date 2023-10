NVIDIA, nuove schede video ogni anno dal 2025: la conferma nell'ultima roadmap

Tra il 2024 e il 2025, NVIDIA lancerà le GPU della serie RTX 5000, i cui chip adotteranno la nuova architettura Blackwell. Secondo un report che ha del clamoroso, però, pare che proprio dal 2025 il Team Verde rilascerà una nuova architettura GPU all'anno, anziché ogni due anni come da tradizione.

Attenzione, però: quello che riportiamo non è né un rumor né un leak, ma una vera e propria presentazione per gli investitori di NVIDIA (che potete consultare in PDF nel link qui accanto), che è stata poi confermata da un report di SemiAnalysis. In altre parole, le GPU NVIDIA Blackwell arriveranno nel 2024 o riceveranno una release scaglionata tra fine 2024 e inizio 2025. Nella seconda metà del 2025 (o tra il 2025 e il 2026) uscirà già una nuova generazione di schede video, con tanto di nuova architettura dedicata.

Ovviamente, il gaming su PC c'entra poco nella strategia di NVIDIA. Al contrario, il Team Verde avrebbe deciso di accelerare il suo lavoro sulle nuove architetture hardware per le GPU allo scopo di mantenere il vantaggio sui competitor nel settore dei chip per l'IA. Tuttavia, anche il mondo videoludico dovrebbe beneficiare di questa nuova politica aziendale del colosso di Santa Clara: un "effetto collaterale" positivo, insomma.

D'altro canto, è cosa ben nota che NVIDIA stia dominando il mercato IA con i suoi chip. Nelle ultime settimane, però, il quasi-monopolio del Team Verde ha iniziato a stare stretto a diversi competitor: Microsoft sta sviluppando i chip Athena per l'IA insieme ad AMD ormai da mesi, mentre è una novità degli ultimi giorni il fatto che anche OpenAI stia pensando alle sue GPU per l'Intelligenza Artificiale.

In un contesto simile, dunque, NVIDIA vorrebbe spingere sull'innovazione in termini di architettura hardware dei suoi chip per mantenere il vantaggio tecnologico sulla concorrenza, in modo da rendere i suoi chip più appetibili per le Big Tech di tutto il mondo. In particolare, già prima dei chip Blackwell (sia lato gaming che lato IA) arriveranno i chip della linea H200, che dovrebbero essere dei refresh delle GPU H100 dell'azienda. Dal 2024, invece, arriveranno le GPU Blackwell di serie RTX 5000 per il gaming e i chip B100 con la medesima architettura per l'IA.

Nel 2025, invece, sarà la volta dei chip X100, dove la X potrebbe essere un semplice placeholder per la lettera "C", seguendo la tradizione di naming in ordine alfabetico e con dedica ai padri e alle madri dell'informatica per le architetture GPU del Team Verde. Ovviamente, i chip X100 avranno un'architettura completamente nuova rispetto ai chip B100, lasciando dunque intendere che NVIDIA rinnoverà le sue schede video ogni anno, anziché ogni due.