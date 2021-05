NVIDIA, nuovi avvistamenti per la RTX 3080 Ti: prezzi già alle stelle?

Dopo l'arrivo nei primi store in Australia e Nuova Zelanda, con prezzi abbastanza in linea con quanto ci si potrebbe aspettare dalle versioni custom, apprendiamo di un nuovo avvistamento in Medio Oriente delle NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti, con prezzi a dir poco discutibili.

Le schede video mostrate dalla fonte rientrano sempre nell'offerta di MSI. Si tratta infatti delle versioni custom SUPRIM X, ovvero il modello top di gamma del colosso taiwanese. Normalmente dunque, la variante in questione dovrebbe già arrivare sul mercato a un prezzo lievemente superiore rispetto a quanto suggerito da NVIDIA, per via delle migliorie estetiche e prestazionali apportate dall'azienda partner.

Secondo quanto riportato dalla fonte, le schede ritratte in foto non solo sarebbero state già proposte al pubblico a un mese dal lancio, ma anche a una cifra intorno ai 3500 dollari, ben al di sopra dello street price della RTX 3090. Come se non bastasse, sebbene non vi sia ancora nessuna conferma sulla veridicità di quanto emerso, ricordiamo che gli eventuali acquirenti si troverebbero di fronte a una spiacevole sorpresa dal momento che queste schede tecnicamente non sono ancora state rilasciate e dunque non godono di alcun supporto da parte di NVIDIA. Attualmente non esistono infatti driver Game Ready pubblici per queste GPU.

A tal proposito, proprio oggi 4A Games ha rilasciato l'attesa versione Enhanced di Metro Exodus e NVIDIA ha aggiornato i propri driver per sfruttare al meglio le potenzialità di questo nuovo titolo grazie al DLSS 2.0.