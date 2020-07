NVIDIA: nuovi dettagli sulle GPU Ampere e sul DLSS 3.0

La stagione della next-gen si avvicina anche per i giocatori PC con le nuove schede grafiche che dovrebbero arrivare il prossimo settembre. Intanto emergono nuovi rumor sulle GPU Ampere e sulle prossime NVIDIA RTX 3000 che potrebbero portare in dote il DLSS 3.0.

Il canale YouTube "Moore's Law is Dead" ha infatti condiviso un'interessante filmato in cui vengono analizzate le possibili caratteristiche delle GPU Ampere di NVIDIA, con uno speciale focus sul DLSS 3.0. Stando a Tom (e alle sue fonti) il prossimo algoritmo di rendering basato su IA "funzionerà con qualsiasi gioco con TAA" anche se sarà necessario un Game Ready Driver di base. Gli sviluppatori dovranno quindi necessariamente fare "un po' di programmazione specifica per ogni gioco" anche se il nuovo software dovrebbe consentire una maggiore accessibilità e molto meno lavoro rispetto all'attuale.

Sul piano delle prestazioni DLSS 3.0 si prospetta come un deciso passo in avanti. Sempre secondo Tom infatti "i risultati variano notevolmente da gioco a gioco ma la qualità complessiva è superiore al passato". Interessante notare come, stando alle fonti, in alcune prove "NVIDIA attiverà il DLSS 3.0 di default, probabilmente forzando le impostazioni di alcuni giochi e spingendo i siti di benchmark ad utilizzarlo nei confronti con RDNA 2".

Non resta che attendere i prossimi mesi per saperne di più. Intanto sulle nostre pagine potete trovare uno speciale sull'uso del DLSS 2.0 in Death Stranding e in Control.