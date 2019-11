NVIDIA: nei nuovi driver è nascosto il Multi-GPU Checkerboard Rendering

Le configurazioni multi-GPU non sono certo molto popolari in questo momento. Ciò nonostante sembra che NVIDIA stia lavorando sottotraccia per introdurre alcuni miglioramenti alla sua tecnologia SLI. Con la più recente versione dei driver sembra infatti che sia possibile abilitare il Multi-GPU Checkerboard Rendering.

La funzione, tuttavia, non può essere abilitata direttamente dal pannello di controllo ma occorre utilizzare software come Profile Inspector e modificare le impostazioni manualmente. Il Chekerboard è una particolare feature diventata famosa dopo il suo utilizzo in Rainbow Six Siege e successivamente come tecnologia base per i giochi 4K di PlayStation 4 Pro. La differenza sostanziale è che per le configurazioni multi-GPU viene usata per consentire ad una scheda grafica di lavorare con i pixel pari e all'altra di elaborare quelli dispari, il tutto nello stesso frame. Blaire di 3D Center, l'utente che ha scoperto la nuova caratteristica, ha effettuato molti test: tecnicamente la feature può funzionare con tutti i titoli basati su DX10, DX11 e DX12 ma solo con alcuni giochi sembra portare vantaggi. Tra questi Crysis 3, Chernobylite e A Plague Tale: Innocence che hanno guadagnato percentuali notevoli di fps. Con altri giochi invece l'unico risultato è stato il crash.

Il fatto che NVIDIA stia lavorando a questa implementazione è interessante. Intanto la società sta sviluppando la nuova serie NVIDIA Ampere, con le GPU RTX 3000 che arriveranno nel 2020.