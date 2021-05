NVIDIA, i nuovi notebook con Ray Tracing e DLSS alla portata di tutti

Dopo le numerose indiscrezioni emerse nelle scorse settimane, NVIDIA ha inaugurato ufficialmente la nuova era del gaming su notebook Mainstream, grazie all'arrivo sul mercato delle nuove GeForce RTX 3050 e RTX 3050 Ti.

Con un comunicato ufficiale, il Team Verde ha annunciato l'arrivo sul mercato di tantissime nuove soluzioni per il gaming in mobilità, grazie alla collaborazione con i principali produttori mondiali, tra cui Acer, Alienware, ASUS, Dell, Gigabyte, HP, Lenovo, MSI e Razer.

La lineup NVIDIA porta sul mercato due nuove proposte in grado di soddisfare il crescente bisogno di schede video sia nel gioco che in ambito professionale. Proprio per questo motivo le nuove GPU rappresentano l'anello di congiunzione fra i due mondi, grazie alle prestazioni garantite dall'architettura Ampere, i core RT per il Ray Tracing e i Tensor Core di terza generazione.

"Quest’ultima line up di laptop rappresenta l’occasione perfetta per un aggiornamento, in particolare per i giocatori e i creatori in possesso di vecchi laptop che vogliono sperimentare la magia dell’RTX", ha dichiarato Mark Aevermann, direttore del product management di laptop di NVIDIA. "Ora ci sono molti più laptop da gioco della serie RTX 30, più sottili di 18 mm rispetto ai sistemi RTX della generazione precedente, che offrono prestazioni rivoluzionarie con un design molto elegante".

Le nuove GPU, oltre a sdoganare per la prima volta il concetto di Ray Tracing sulle schede video XX50, permetteranno di sfruttare l'intelligenza artificiale a 360 gradi a partire dal DLSS, che permette di ottenere un incremento del framerate incredibile sfruttando il Deep Learning, oppure ancora NVIDIA Broadcast, la suite per streamer che "trasforma i laptop in uno studio vero e proprio, tra le mura di casa. Questa applicazione è stata ottimizzata con nuovi effetti di IA - rimozione dell'eco della stanza e rimozione del rumore nei video – ed è anche stata aggiornata la rimozione del rumore audio per eliminare i suoni emessi dai gatti, dai cani e, addirittura, dagli insetti. Questi effetti, insieme allo sfondo virtuale e alla cornice automatica disponibili già in precedenza, potranno ora essere implementati per fornire più controllo e qualità su audio e video".

I nuovi notebook saranno disponibili a partire da quest'estate. Per scoprire tutte le tecnologie sviluppate da NVIDIA per i portatili con schede video di Serie 30, vi suggeriamo di dare un'occhiata al nostro approfondimento.