NVIDIA, OBS e Twitch annunciano Enhanced Broadcasting: la nuova era dello streaming è qui

NVIDIA si è scatenata al CES 2024: durante il suo keynote in quel di Las Vegas, il Team Verde non ha solo annunciato le tre RTX 40 SUPER, ma ha anche svelato un partnership con Twitch e OBS per il miglioramento dello streaming dei video sulla piattaforma viola.

Con il video che trovate in cima a questa notizia (e che potete vedere anche su YouTube), NVIDIA ha svelato Twich Enhanced Broadcasting, una funzione che arriverà in beta nel corso del mese di gennaio e che permetterà ai creatori di contenuti di utilizzare l'encoder NVIDIA NVENC per migliorare la qualità e le performance dei propri livestreaming su Twitch.

Il tutto, ovviamente, a patto di possedere un PC con GPU della serie RTX o GTX. L'obiettivo principale del tool è quello di migliorare l'esperienza visiva degli spettatori, aumentando la qualità complessiva dei video e riducendo la latenza nelle trasmissioni. La tecnologia farà uso dei nuovi standard video di NVIDIA, Twitch e OBS e, al contempo, dell'hardware delle schede video di nuova generazione del Team Verde, permettendo lo streaming di video multi-encoded e abilitando l'encoding AV1 ovunque possibile.

Grazie alla collaborazione con OBS, NVIDIA permetterà a chi possiede una sua GPU di trasmettere in streaming in tre risoluzioni diverse fino a 1080p: in altre parole, gli streamer potranno trasmettere nativamente il proprio schermo e la propria webcam in 480p, 720p e 1080p fino a 60 fps al contempo. In futuro, l'azienda promette che implementerà dei bitrate e delle risoluzioni più elevati, fino ad arrivare al 4K e al supporto per quattro stream in contemporanea a risoluzione diversa.

L'altra novità di peso è il supporto per i codec AV1, che riescono a garantire una qualità video elevata anche in presenza di una connessione ad internet instabile o con una larghezza di banda ridotta. Tuttavia, la funzione sarà disponibile solo per i dispositivi compatibili con l'encoding e il decoding AV1, tra cui troviamo tutte le GPU e le APU moderne, nonché gran parte dei SoC per smartphone. Per concludere, vi ricordiamo che NVIDIA ha lanciato Pulsar al CES, rivoluzionando la tecnologia G-SYNC.