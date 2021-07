NVIDIA, ondata di RTX 3060 in arrivo per contrastare il lancio della RX 6600XT?

Mentre una nutrita schiera di gamer è letteralmente alla finestra in attesa del lancio della AMD Radeon RX 6600XT per poter mettere le mani su una promettente scheda video di fascia media, in rete sono emersi dei curiosi dettagli su una nuova strategia di NVIDIA.

Secondo quanto raccontato da Moore's Law is Dead infatti, il team verde starebbe producendo e accumulando chip GA106 proprio in vista del lancio delle nuove GPU AMD RDNA2. Ricordiamo che la GPU GA106 è il cuore pulsante della GeForce RTX 3060, prima scheda di NVIDIA a presentare un limitatore dell'hashrate contro il mining e ad arrivare sul mercato con pieno supporto alla tecnologia Resizable BAR. Qualora tali indiscrezioni si rivelassero anche solo parzialmente veritiere, il mese di agosto potrebbe rappresentare un vero punto di svolta per il segmento mainstream del mercato.

Tra l'altro, come ricorda la fonte, la scommessa di NVIDIA di affidarsi a Samsung per la Serie 30 si è rivelata decisamente vincente. Se infatti entrambi i produttori si fossero affidati a TSMC, quest'anno sarebbe stato ancora più difficile riuscire a mettere le mani su una scheda video. Proprio per questo motivo, se quanto riportato dovesse corrispondere al vero, la disponibilità della RTX 3060 potrebbe addirittura superare quella della nuova RX 6600XT.

Nel frattempo, un ragazzino statunitense ha trovato un modo creativo per riuscire a comprare una RTX 3090 da Newegg.