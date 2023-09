NVIDIA ottimista sull'IA: 'raddoppio del settore in 10 anni, toccherà i 600 miliardi'

Ormai NVIDIA sta puntando tutto sull'IA: il colosso di Santa Clara ha legato la sua fortuna nel settore dell'hi-tech all'Intelligenza Artificiale, e sembra aver scommesso sul cavallo giusto. Secondo le stime del Team Verde, infatti, il mercato dei chip legati all'IA raddoppierà nel giro di qualche anno.

Nello specifico, secondo l'azienda, quello dell'IA potrebbe diventare un settore economico da 600 miliardi di Dollari nel giro di qualche anno: la notizia, riportata da WCCFTech, è stata data da Manuvir Das, Head of Enterprise Computing di NVIDIA, durante una conferenza organizzata da Goldman Sachs, il "Communacopia and Tech Conference 2023".

Al momento, il giro d'affari dell'IA ammonta a 300 miliardi di Dollari circa, perciò la previsione di Manuvir Das è essenzialmente quella di un raddoppio del settore. L'executive del Team Verde ha spiegato che, anche dietro all'enorme hype che circonda l'industria, essa resta un settore solido e agli albori, destinato fisiologicamente ad ingrandirsi nel corso degli anni. Il tutto nonostante le frenate imposte dagli USA a NVIDIA sulle importazioni di GPU alla Cina.

Yahoo! Finance riporta anche uno stralcio dell'intervento di Manuvir Das alla conferenza di Goldman Sachs: l'executive ha spiegato che "se pensate ai sistemi di computing tradizionali basate sulle CPU, i cambiamenti che si sono verificati nell'ultima decade sono incredibili. È cambiata anzitutto la posizione, che ora si trova sul cloud e sugli smartphone. Sono però cambiate anche le funzioni richieste alle aziende nel computing. Oggi come oggi, la potenza computazionale di cui abbiamo bisogno è in crescita per via dell'IA, per questo occorrono tantissimi nuovi datacenter. Il mondo ha bisogno di più energia, di più potenza".

Secondo NVIDIA, il settore dell'IA raggiungerà il picco tra dieci anni, quando arriverà a far girare 600 miliardi di Dollari l'anno. Il Team Verde, per ora, punta a raggiungere un traguardo di vendite complessive in termini di GPU per l'IA pari a 600 miliardi di Dollari entro il 2027: un obiettivo ambizioso, che però sembra in linea con l'impetuosa crescita del settore.