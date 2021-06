NVIDIA, da Ottobre stop al supporto dei driver Game Ready su Windows 7, 8 ed 8.1

Attraverso un post pubblicato sul blog ufficiale di NVIDIA, la società ha annunciato che a partire da Ottobre 2021 gli aggiornamenti dei grive Game Ready non saranno più disponibile per Windows 7 e Windows 8 ed 8.1.

"A partire da ottobre 2021, gli aggiornamenti dei driver Game Ready, inclusi miglioramenti delle prestazioni, nuove funzionalità e correzioni di bug, saranno disponibili esclusivamente per i PC che utilizzano Windows 10 come sistema operativo" afferma NVIDIA, che però evidenzia come gli aggiornamenti di sicurezza critici saranno disponibili sui sistemi che utilizzano Windows 7, Windows 8 o Windows 8.1 fino a settembre 2024.

Insomma, è ufficialmente iniziata la fase di transizione che porterà alla fine del supporto completo nel giro di tre anni, quando presumibilmente le quote di mercato di Seven e Windows 8 saranno prossime allo zero.

NVIDIA spiega che la scelta è legata alla decisione di Microsoft di terminare il supporto per Windows 7 e Windows 8/8.1. "La stragrande maggioranza dei nostri clienti GeForce è migrata al sistema operativo Windows 10. Per garantire ai proprietari di GeForce la migliore sicurezza, supporto e funzionalità possibili, NVIDIA si concentrerà ora sul sistema operativo Windows 10" afferma la società.

Il 31 Agosto 2021 sarà pubblicato l'ultimo driver Game Ready per Windows 7 ed 8/8.1.

Alcuni dati diffusi ad inizio anno però hanno evidenziato come Windows 7 sia installato su milioni di PC.