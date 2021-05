NVIDIA, Palit pronta al lancio delle nuove RTX 3080 Ti, 3070 Ti e 3050 Ti

Nonostante l'annuncio ufficiale di NVIDIA sulle nuove RTX 3050 e RTX 3050 Ti per notebook, le notizie circa le stesse soluzioni nel settore desktop iniziavano a scarseggiare. Fino ad oggi perlomeno, poiché un nuovo giro di certificazioni di Palit suggerisce l'arrivo di un'importante ondata di nuove GPU.

Le certificazioni richieste da Palit alla Eurasian Economic Commission mostrano come l'azienda non solo sia particolarmente attiva nel settore, ma anche certa di poter lanciare nel prossimo futuro la nuova RTX 3050 Ti insieme o a breve distanza dalle restanti soluzioni di fascia superiore, già rumoreggiate in precedenza e in arrivo presumibilmente a fine maggio.

Curiosamente, nella documentazione emersa, gli SKU relativi alla RTX 3050 Ti sembrano di numero di gran lunga superiore rispetto alle versioni custom pensate per la RTX 3080 Ti e per la RTX 3070 Ti. Grazie a questi documenti, riusciamo dunque per la prima volta a ottenere degli indizi apparentemente ufficiali sull'effettiva esistenza della versione desktop del chip NVIDIA GA107.

Oltre al settore gaming, nella lunga lista di certificazioni di Palit troneggiano anche alcune soluzioni NVIDIA CMP, ovvero quelle GPU di nuova generazione pensate esclusivamente per il mining. Al momento le schede video dedicate a questo settore da Palit sembrerebbero essere solo i modelli di fascia bassa, media e medio-alta. In particolare possiamo individuare numerosi SKU appartenenti alle NVIDIA CMP 30HX, CMP 40HX, CMP 50HX e 90HX, lasciando dunque fuori dai piani per il momento la soluzione top di gamma basata sul chip professionale A100.