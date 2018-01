NVIDIA: partnership con Volkswagen ed Uber per la guida autonoma

NVIDIA , in occasione del CES ha annunciato di aver siglato una partnership con Uber e Volkswagen per lo sviluppo delle tecnologie a guida autonoma.

La compagnia non è nuova ad accordi del genere, dal momento che già in passato aveva collaborato con Tesla ed i cinesi di Baidu, e negli ultimi tempi ha espanso il proprio raggio d'azione al di fuori del mercato che l'ha resa una delle compagnie più popolari al mondo.

Il CEO di Nvidia, Jensen Huang, nel corso della conferenza tenuta alla fiera del Nevada ha dichiarato che la flotta di automobili a guida autonoma di Uber sta già utilizzando da tempo le proprie tecnologie, che permettono alle automobili di percepire il mondo circostante e prendere decisioni in pochi minuti.

Uber, nella fattispecie, ha utilizzato la tecnologia di GPU Computing di NVIDIA dai primi istanti nella flotta di Volvo SC90 che sono stati testati a Pittsburgh e Phoenix nel 2016.

La famosa piattaforma ha intenzione di espandere l'utilizzo delle tecnologie NVIDIA anche nei camion elettrici, ma almeno al momento le due parti non hanno svelato molti dettagli a riguardo.

Volkswagen ha annunciato che utilizzerà la piattaforma Drive IX, di cui vi abbiamo parlato nella news dedicata a Xavier, in alcuni dei propri veicoli in fase di lancio, tra cui il bus elettrico ID Buzz. Drive IX è un kit di sviluppo software creato per sfruttare la potenza di Xavier, e Volkswagen lo userà per sviluppare caratteristiche come il riconoscimento facciale, il controllo dei gesti, l'elaborazione del linguaggio naturale ed altro ancora. Volkswagen utilizzerà anche la realtà aumentata, grazie a Drive AR, un altro SDK che utilizza la stessa tecnologia..