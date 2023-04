NVIDIA pensa già alla RTX 5090? Ecco quando usciranno le GPU a 3 nm

Mentre gli ultimi rumor si concentrano sulle RTX 4060 e 4060 Ti alimentando il dibattito sulle memorie, NVIDIA continua a lavorare anche per spianare la strada alla prossima generazione, sulla cui architettura si sa ancora poco.

La prossima serie di schede video NVIDIA, però, potrebbe arrivare più tardi del previsto. Rispetto all'ormai tradizionale cadenza biennale, infatti, per permettere alle prossime RTX di avvalersi dei benefici del nodo TSMC a 3 nanometri potrebbe scegliere di spostarne il lancio al 2025 anziché al 2024, questo perlomeno secondo DigiTimes.

Le ragioni sarebbero di natura pratica e ampiamente motivate anche dal rallentamento del mercato dell'hardware e dal clima di tensione e incertezza internazionale.

Tuttavia, non tutti sembrano concordare sulla possibile adozione di un nodo a 3 nanometri per la serie consumer. Uno dei possibili nomi in codice della nuova architettura è "Blackwell", proprio a 3 nanometri e con performance presumibilmente raddoppiate rispetto alle RTX Serie 40.

Sull'argomento si è espresso anche kopite7kimi, noto tipster che però ha timidamente smentito la possibilità che NVIDIA possa passare ai 3 nanometri e che quindi la next-gen arrivi sul mercato con architettura basata su nodo a 4 nanometri, comunque un passo in avanti rispetto ad Ada.

Nel frattempo, i fan attendono con impazienza la risposta di AMD sulla current-gen, con gli ultimi rumor sulla Radeon RX 7600 che suggeriscono un inaspettato salto rispetto a 7800 e 7700.