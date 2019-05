NVIDIA, con la piattaforma Studio parte l'assalto ai MacBook e Surface

Il Computex di Taipei non è stata solo l'occasione per vedere le nuove GPU Zen 2 di AMD. NVIDIA ha dato il fiera alla fiera con una nuova iniziativa, battezzata NVIDIA Studio, rivolta principalmente ai creativi.

NVIDIA Studio sostanzialmente è una raccolta di API, SDK e driver per le GPU Nvidia RTX, progettate per migliorare le prestazioni e l'efficienza dei software per i creatori.

NVIDIA sostiene che i Driver Studio sono stati testati su software come Adobe, Epic, Autodesk, Unity e Blackmagic Design e gli sviluppatori di app potranno utilizzare il software CUDA-X AI per l'automazione di diversi compiti come l'upscaling delle immagini o la corrispondenza dei colori nei video.

Sono sette i produttori di PC he annunceranno in totale 17 computer portatili a marchio RTX Studio, di cui alcuni già nel corso del Computex di questa settimana. Tra i marchi figurano le offerte di Acer, Asus, Dell, Gigabyte, HP, MSI e Razer. I laptop avranno come opzione per le GPU l'RTX 2080, 2070 e 2070, nonchè i modelli Quadro 5000, 4000 e 3000 per la gamma di workstation.

NVIDIA sostiene che nei suoi test, i laptop RTX Studio con una CPU Core i7 e GPU Max-Q RTX 2080 sono risultate sette volte più veloci di un MacBook Pro con Intel Core i9 ed AMD Radeon Pro Vega 20 in app come Maya e RedCine-X Pro. Nel comunicato d'annuncio NVIDIA sottolinea che i prezzi di partenza dei laptop saranno di 1.599 Dollari ed i primi modelli saranno disponibili a giugno.