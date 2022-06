NVIDIA, ecco la piccolissima GIGABYTE GTX 1630: perfetta per mini-ITX

Mentre alcune voci di corridoio indicano un possibile rinvio per il lancio delle RTX Serie 40 e della rumoreggiata GTX 1630, giungono nuove indiscrezioni proprio su quest'ultima, una soluzione budget pensata per configurazioni entry level.

Nelle ultime ore, infatti, sono apparse in rete le foto di un modello custom di GIGABYTE, che potrete osservare in calce alla notizia. Si tratta di scatti recuperati dalla registrazione della scheda presso la EEC (Eurasian Economic Commission) prima del lancio.

La scheda mostrata dovrebbe essere proprio la GTX 1630 con un form factor incredibilmente compatto per una GPU che dovrebbe andare a puntellare la base della piramide con una GPU TU117, 512 Core CUDA e 4GB di memoria video su bus a 64-bit.

Decisamente più conservativa rispetto alla GTX 1650, questa scheda dovrebbe però avere dalla sua frequenze più elevate rispetto alla sorella maggiore e dovrebbe andare a rispondere a quella fetta di appassionati che si è trovata spiazzata dalla crisi dei semiconduttori, che ha fatto lievitare i prezzi anche per proposte decisamente più antiquate come la GTX 1050 Ti.

Con un TDP di 75W e un form factor perfetto per macchine mini-ITX a basso litraggio, potrebbe essere la scheda perfetta per postazioni a basso budget, come dimostrano anche i precedenti rumor sulla GTX 1650 in cui si parlava anche di un possibile prezzo inferiore ai 200 dollari.