NVIDIA ci porta dentro Eos: svelato in un video il supercomputer per l'IA

Ormai NVIDIA è l'azienda-leader nel mondo dell'IA: proprio per questo, il Team Verde ha superato Amazon e Google in borsa nelle scorse ore. Per celebrare questo traguardo, NVIDIA ha pubblicato un primo sguardo ad Eos, il supercomputer alla base di tutte le sue tecnologie nel comparto dell'Intelligenza Artificiale.

Il video è disponibile sul canale YouTube di NVIDIA e rappresenta il primo sguardo al supercomputer Eos. Eos è, al momento, il nono supercomputer più potente al mondo in termini di performance in FP64. Probabilmente, però, in una classifica di dispositivi pensati espressamente per l'IA potrebbe tranquillamente posizionarsi sulle prime posizioni del podio. Ovviamente, Eos serve per rispondere alla domanda delle aziende di applicativi legati all'IA, mentre non sembra essere legato a progetti NVIDIA come Chat with RTX, pensati invece per i consumatori e per girare in locale sui PC degli utenti.

Nel video, NVIDIA spiega che "Ogni giorno, Eos viene utilizzato per rispondere alle sfide delle migliaia di sviluppatori di NVIDIA che effettuano ricerche sull'IA, aiutandoli a risolvere dei problemi finora ritenuti impossibili da affrontare". In effetti, il "cervello" di Eos è di dimensioni incredibili: esso, infatti, vanta la bellezza di 576 sistemi DGX H100, ciascuno dotato di ben otto GPU NVIDIA H100 pensate per l'intelligenza artificiale.

In termini prettamente numerici, il supercomputer vanta la bellezza di 1.152 processori Intel Xeon Platinum 8480C, ciascuno con 56 Core, e ben 4.608 grafiche H100 del Team Verde, per delle performance complessive di 121.4 PetaFLOPs in FP64 e di 18,4 ExaFLOPs negli applicativi HPC e IA. Il design di Eos si basa sull'architettura DGX SuperPOD, pensata appositamente per l'IA e per la scalabilità.

NVIDIA, infine, conclude spiegando che "Eos è stato costruito sulla base di supercomputer NVIDIA come Saturn 5 e Selene, e rappresenta l'ultimo esempio dell'esperienza della nostra azienda in azione. Creando dei supercomputer come Eos, possiamo rispondere anche ai progetti più intensivi e arrivare alle nostre aspirazioni di oggi e di domani".