NVIDIA porta il gaming in streaming sui Chromebook con GeForce NOW Beta

Il mondo dei servizi di gaming in streaming compie un altro passo in avanti. Infatti, NVIDIA ha svelato che, a partire da oggi 18 agosto 2020, la Beta del servizio di gaming in streaming GeForce NOW è disponibile per i Chromebook, i portatili che dispongono del sistema operativo ChromeOS.

Per chi non lo sapesse, si tratta di dispositivi pensati principalmente per il mondo scolastico, come si può vedere direttamente sul sito ufficiale di Google. Questo significa che stiamo parlando di portatili che non hanno particolari velleità a livello di gaming. Insomma, i Chromebook sono un terreno fertile per il gaming in streaming, dato che quest'ultimo non si basa sull'hardware del computer. Non è dunque un caso il fatto che NVIDIA stia puntando a questa piattaforma, che potrebbe dimostrare come si deve le potenzialità del suo servizio. Per accedere a GeForce NOW, basta collegarsi al relativo sito ufficiale.

A fianco dell'annuncio dell'arrivo del servizio su ChromeOS, l'azienda di Santa Clara ha svelato anche l'arrivo, che avverrà nelle prossime settimane, di una nuova funzionalità per GeForce NOW: Ansel. Quest'ultima è una camera in-game che consentirà agli utenti di scattare degli screenshot che la società descrive "di livello professionale". La funzionalità andrà ad aggiungersi alle già note Highlights e Freestyle e inizialmente sarà disponibile solamente su PC e Mac (arriverà più avanti sui Chromebook). Per maggiori dettagli su Ansel, vi consigliamo di consultare il sito ufficiale di NVIDIA.