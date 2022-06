NVIDIA, possibile ritorno delle TITAN: spunta una RTX Serie 40 da 900W

Nella giornata in cui abbiamo saputo che potrebbe esserci un posticipo nell'aria, con l'uscita delle RTX 40 solo a fine anno, torniamo a parlare di possibili novità inerenti la nuova generazione di GPU NVIDIA.

A quanto pare, infatti, iniziano a circolare le prime voci su una possibile AD102 "completa", vale a dire in una configurazione ancora più in alto in termini di prestazioni e consumi. Si parla, in generale, di una scheda video da 900W di TGP e 18.432 Core CUDA, accompagnata da 48 GB di memoria GDDR6X su bus a 384-bit e oltre 1 TB/s di banda.

Stando a quanto affermato da kopite7kimi, inoltre, lato alimentazione questa scheda attingerebbe direttamente da un doppio connettore di nuova generazione in configurazione completa, vale a dire a 16-pin e da 600W ciascuno. Ciliegina sulla torta, trattandosi presumibilmente di un modello al di sopra della RTX 4090 Ti, potrebbe arrivare sul mercato rispolverando il nome commerciale Titan dopo aver saltato Ampere.

Non sappiamo se e quando questa GPU arriverà sul mercato, ma sicuramente sarebbe un vero mostro di potenza. Ciò detto, ricordiamo i recenti rumor sulla Serie 40, secondo cui la prima al lancio potrebbe essere la RTX 4090, seguita a stretto giro dalla 4080 e dalla 4070, primi tre tasselli della prossima generazione con architettura "Ada Lovelace".