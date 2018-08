NVIDIA potrebbe presentare la nuova GeForce RTX 2080 alla GamesCom

Pochi giorni fa avevamo già parlato di rumor riguardanti un possibile cambio di nome per le nuove schede grafiche NVIDIA (a causa della tecnologia Ray Tracing) da GTX a RTX. Un teaser arriva a sostegno di queste informazioni, dando appuntamento alla Gamescom, precisamente il 20 agosto.

Il cambio di nomenclatura (che ad ora sembra avvenire soltanto per le GPU di fascia alta) sottolinea il fatto che le nuove schede avranno architettura Turing, che permetterà dei rendering ibridi grazie a tecniche di rasterizzazione tradizionali abbinate a quelle con Ray Tracing (potete trovare tutte le informazioni necessarie nel nostro speciale dedicato). Nel video purtroppo non compaiono molti dettagli riguardanti estetica e componenti, ma di sicuro le nuove RTX subiranno dei cambiamenti anche per quanto riguarda raffreddamento, backplate e scocca.

Scavando a fondo un utente reddit è però riuscito a trovare tra le varie immagini del teaser una conferma sulla nuova nomenclatura: prendendo determinati frame riguardanti alcune chat mostrate nel video, si notano dei nickname che lasciano intendere qualcosa. RoyTeX sta appunto per RTX, mentre Not_11 evidenzia che non si passerà alla serie 11, ma direttamente alla 20. A confermarlo è il successivo nickname, Mac-20, e ad aggiungere ulteriori dettagli è l'utente Eight Tee, appunto, 80. La ciliegina sulla torta è servita però nelle immagini finali che mostrano l'hashtag #BeForTheGame, il luogo dell'appuntamento e la data: se notate bene, proprio quest'ultima viene rivelata con dei numeri che compaiono dal basso verso l'alto, precisamente nell'ordine 2,0,8,0.

Molte altre domande rimangono aperte: la serie RTX andrà a sostituire le vecchie GTX con architettura Pascal o saranno affiancate a queste? Tutta la serie 20 sfrutterà il Ray Tracing, oppure le GPU di fascia bassa non potranno permetterselo? Dovremo aspettare questi sei giorni per avere tutte le risposte.