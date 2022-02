NVIDIA ha già prenotato chip a 5nm per RTX 4000: punterà a finire crisi GPU

Mentre i miner manifestano il loro malcontento per la nuova GPU NVIDIA per il mining, il team verde guidato da Jensen Huang sembrerebbe avere già condotto tutte le trattative necessarie con TSMC per assicurarsi una quantità notevole di chip a 5 nanometri necessari per le schede video RTX 4000: finirà la crisi del settore?

Stando a quanto riportato dal portale Hardware Times, NVIDIA avrebbe deciso di spendere tra i 9 e i 10 miliardi di Dollari per garantire la produzione necessaria di chip di ultima generazione da dotare alla gamma di GPU “Lovelace” o RTX 4000 in arrivo nel 2022 inoltrato. Si tratta di un rumor da prendere con le pinze, ma che sarebbe completamente comprensibile data la crisi del mercato vista in questi mesi.

Oltre ai problemi relativi alla logistica e alla stessa fornitura di materie prime, infatti, uno degli ostacoli che aziende come NVIDIA e AMD hanno dovuto affrontare per le loro rispettive schede grafiche è stato l’assicurarsi i nodi di produzione necessari per la realizzazione dei chip. La concorrenza per aggiudicarsi il processo a 5nm della taiwanese TSMC, si sa, è piuttosto feroce.

Questo “giocare d’anticipo” dovrebbe giovare molto a NVIDIA che, pertanto, potrebbe trovarsi nella condizione ideale per evitare una carenza di schede video sul mercato nel 2022. Ma le sorprese sono sempre dietro l’angolo.

Nel frattempo, anche AMD si ritiene piuttosto positiva per le GPU RDNA3 e CPU Zen 4.