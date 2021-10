NVIDIA prepara la GeForce RTX 3090 Ti: lancio a gennaio 2022, spuntano le specifiche

Un nuovo rumor pubblicato quest'oggi da Videocardz, riferisce che la così detta NVIDIA GeForce RTX 3090 Super arriverà nei negozi con il nome di GeForce RTX 3090 Ti. Il rapporto fa anche il punto sulle presunte specifiche tecniche della nuova ammiraglia.

Non è chiaro il motivo per cui NVIDIA avrebbe scelto questo nome e non NVIDIA GeForce RTX 3090 Super, come ipotizzato in precedenza, ma a quanto pare le differenze saranno tante anche a livello di design.

La scheda dovrebbe essere ancora una volta di classe Titan, come ampiamente preannunciato dal leaker Kopite7Kimi che qualche settimana fa aveva pubblicato le specifiche integrali delle GPU della Serie NVIDIA GeForce RTX 30 SUPER.

La 3090 Super (o Ti) dovrebbe essere basata sulla GPU GA102 con 10752 core e 24GB di memoria GDDR6X. La memoria avrà un clock più veloce grazie ai die migliorati di Micron che spingeranno la velocità oltre i 20 Gbps. Il prezzo MSRP invece dovrebbe essere di 1499 Dollari americani.

Sempre il rapporto di Videocardz afferma che il TDP dovrebbe essere di 450W, ma delle novità dovrebbero arrivare anche dall'integrazione di un nuovo connettore di alimentatore che probabilmente si baserà sullo standard PCIe Gen5.

Il lancio dovrebbe avvenire a Gennaio insieme all'RTX 3070 Ti da 16Gb e la RTX 2060 da 12GB.