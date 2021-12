NVIDIA si prepara ad un Gennaio 2022 di fuoco: in arrivo tre nuove GeForce RTX 30?

A seguito della conferma della presenza di NVIDIA al CES 2021, emergono nuove informazioni sui prossimi step che potrebbero riguardare la strategia societaria della compagnia di Santa Clara. Secondo le informazioni trapelate su Videocardz, Gennaio 2022 sarà un mese molto importante.

A quanto pare, infatti, l prossimo mese NVIDIA dovrebbe lanciare tre nuove schede grafiche della gamma GeForce RTX 30: RTX 3090, RTX 3070 Ti 16 GB e RTX 3050.

Le date di lancio trapelate al momento dovrebbe essere le seguenti:

NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti : 27 Gennaio 2022

: 27 Gennaio 2022 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti 16GB : 17 Dicembre (reveal) / 11 Gennaio (lancio)

: 17 Dicembre (reveal) / 11 Gennaio (lancio) NVIDIA GeForce RTX 3050: 4 Gennaio (reveal) / 27 Gennaio (lancio)

Queste si aggiungono al lancio della GeForce RTX 2060 da 12GB avvenuto qualche giorno fa e di cui abbiamo a lungo parlato su queste pagine evidenziando i prezzi non certo elevati.

La GeForce RTX 3090 Ti dovrebbe essere ancora di classe Titan, e dovrebbe essere basata sulla GPU GA102 con 10752 core e 24GB di memoria GDDR6X. Si parla anche di un clock più veloce grazie ai die migliorati di Micron che spingeranno la velocità oltre i 20 Gbps. In precedenza si era parlato anche di un TGP di oltre 400W, 50W in più rispetto all'attuale 3090, oltre che di un nuovo connettore di alimentazione a 16 pin pronto per la PCIe Gen 5.0. Il prezzo MSRP dovrebbe essere di 1499 Dollari.

Per quanto riguarda la NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti da 16GB, dovrebbe essere basata sulla GPU GA104-401-A1 Ampere a 6144 CUDA core. La scheda dovrebbe offrire una velocità di clock di 1580 MHz di base e 1770 MHz di boost. La scheda a quanto pare manterrà l'interfaccia bus a 256 bit e la velocità dei pin sarà di 19 Gbps, come la RTX 3080 e 3080 Ti, con TGP di 300W.

Infine, la NVIDIA GeForce RTX 3050 da 8GB sarà basata sulla GPU NVIDIA GA106-150 con 3072 CUDA Core e 24 SM units. Gli 8GB di memoria dovrebbero essere GDDR6, e complessivamente la GPU dovrebbe offrire prestazioni più veloci rispetto alla 1660 Super, ma inferiori alle RTX 2060 da 12GB.