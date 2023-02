NVIDIA prepara anche le RTX 4060 e 4060 Ti: leakata la GPU AD106

Mentre i rumor sulla NVIDIA GeForce RTX 4090 Ti continuano a trapelare sul web, si svelano sempre più dettagli anche sulla proposta di fascia media della compagnia. Nello specifico, la GPU AD106 è comparsa in alcuni benchmark, i quali ci svelano le caratteristiche delle NVIDIA RTX 4060 e 4060 Ti.

I benchmark sono comparsi sul forum di Chiphell, molto noto per i leak sulle GPU AMD e NVIDIA. Secondo un utente, NVIDIA starebbe finalizzando la RTX 4060 Ti, che dovrebbe montare una GPU AD106 completa con 4.608 CUDA Core e 8 GB di VRAM su un bus di interfaccia a 128-bit. La scheda video, poi, dovrebbe avere 32 MB di Cache L2, 144 TMU e 48 ROP.

Potete trovare la tabella dei benchmark in calce a questa notizia: in termini di pure performance si arriva ad un totale di 26 TFLOPs, con un computing power superiore del 13% rispetto alla RTX 3070 Ti di scorsa generazione. Solo su 3DMark, il punteggio della GPU AD106 è appena inferiore (o uguale) a quello della GPU midrange della scorsa generazione di NVIDIA.

In compenso, però, il consumo energetico della GPU è basso: stiamo infatti parlando di un TDP massimo di 180 W, ovvero il 27% in meno di una RTX 3070 Ti e il 23% in meno della vecchia GPU TU104. A confronto, la RTX 3060 ha invece un TGP complessivo di 200 W: pare dunque che, a questo giro, NVIDIA si sia focalizzata sul miglioramento dell'efficienza energetica delle sue GPU.

Invece, la NVIDIA GeForce RTX 4060 avrà una GPU AD106-350-A1 con 34 SMs, 4.352 CUDA Core e 8 GB di VRAM GDDR6 a 18 Gbps su un bus di interfaccia a 128-bit, per un bandwidth complessivo di 288 GB/s. Infine, la GPU sarà dotata di una Cache L2 da 32 MP.