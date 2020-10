NVIDIA starebbe preparando il lancio di RTX 3070 Ti e RTX 3060 Ti

In seguito al rumor relativo al mondo dei laptop, si torna a parlare delle GPU NVIDIA basate su architettura Ampere.

In particolare, stando anche a quanto riportato da Videocardz e dal leaker kopite7kimi4virgil su Twitter, NVIDIA si starebbe preparando a lanciare la scheda video GeForce RTX 3070 Ti. Più precisamente, l'azienda di Santa Clara avrebbe rivisto i suoi piani (ricordiamo che ci sono voci in merito al fatto che questa GPU potrebbe non arrivare), in modo da cercare di contrastare la Radeon RX 6800 XL di AMD, che dovrebbe essere annunciata il 28 ottobre 2020. Il succitato leaker parla di un "prodotto di emergenza".

Stando alle ultime indiscrezioni, la NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti disporrebbe di 10GB di memoria GDDR6X, nonché di 7424 Cuda Core e di un TDP di 320W. Ovviamente, per il momento non c'è ancora nulla di certo, in quanto si tratta semplicemente di voci di corridoio. Insomma, dovremo attendere ancora un po' per saperne di più. Nel frattempo, vi ricordiamo che la RTX 3070 "base" sarà disponibile in Italia a partire dal 29 ottobre 2020, come indicato sul sito ufficiale di NVIDIA.

Per il resto, stando anche a quanto riportato da Guru3D, la scheda video RTX 3060 Ti è stata "avvistata" in preordine sul portale di un rivenditore asiatico. Questa GPU dovrebbe disporre di 4864 Cuda Core e 8GB di memoria GDDR6. Il range di prezzo a cui è comparsa la scheda video va da 2049 yuan (circa 248 euro al cambio attuale) a 2999 yuan (circa 378 euro).