NVIDIA presenta Big Acceleration Memory: così la GPU diventa 'indipendente' dalla CPU

Dopo il lancio dell'API DirectStorage di Microsoft nella giornata di ieri, anche NVIDIA e IBM sembrano aver trovato un sistema per la collaborazione hardware tra GPU e SSD, che in questo caso funzionerebbe persino senza un'API dedicata come quella di Microsoft.

La tecnologia è stata chiamata BAM, o Big Accelerator Memory, e promette di avere una lunga serie di utilizzi, che potrebbero risultare particolarmente utili non tanto nel gaming quanto più nella gestione da parte di PC, Workstation e server di grandi quantità di set di dati in tempi rapidi.

D'altro canto, le GPU non vengono utilizzate solo per la grafica, ma anche per l'HPC, o High-Performance Computing, che comprende funzioni come l'Intelligenza Artificiale, il machine learning e la gestione di programmi di analisi di alto livello, che necessitano di grandi quantità di memoria specializzate e ad alto costo, le quali vengono fornite dalle GPU per server di NVIDIA, Intel e AMD.

Al momento, ovviamente, le GPU per server non hanno alcuna interoperabilità con gli SSD, il che rischia di rallentare il lavoro delle workstation per l'HPC: prima di inviare dati alla GPU, infatti, un SSD deve passarli attraverso una fase di decompressione operata dalla CPU, che rallenta il sistema e ne riduce l'efficienza. Inoltre, il bandwidth tra GPU e CPU è ridotto, o quantomeno inferiore a quello che vi sarebbe in un collegamento diretto tra la scheda grafica e la memoria.

Per questo, NVIDIA, IBM e la Cornell University hanno ideato il progetto BAM, spiegando che "l'obiettivo di Big Accelerator Memory è quello di estendere la capacità della memoria GPU e di migliorare il bandwidth di accesso ai dati, garantendo un alto livello di astrazione per i thread della GPU, in modo da semplificare l'accesso di precisione e on-demand a grandi strutture di dati".

BAM, al pari di DirectStorage ma senza alcuna API, permette alle GPU NVIDIA di accedere ai dati direttamente dall'SSD e di decomprimerli senza alcun passaggio nella CPU della workstation. In altre parole, la tecnologia permette alle GPU di ottenere grandi parti di storage e di processarle in modo indipendente dalle CPU.

Al momento è quasi impossibile pensare che BAM possa avere applicazioni nel gaming, al contrario di DirectStorage, che però è stato sviluppato da Microsoft pensando espressamente alle sue console di ultima generazione. Semmai, la tecnologia potrebbe avere degli impieghi nello streaming dei videogiochi via cloud, ma il grosso dell'utilizzo della tecnologia dovrebbe avvenire nel campo dell'HPC. Intanto, però, NVIDIA ha promesso grandi cambiamenti per le sue GPU RTX 40 con architettura Ada.