NVIDIA presenta il 'cervello IA' Jetson AGX Orin: enorme balzo in avanti per la robotica

L'evento per sviluppatori di NVIDIA, il GTC 2022, sembra essere ricco di annunci: dopo aver presentato le GPU di serie Hopper, infatti, l'azienda di Santa Clara ha oggi annunciato il "cervello IA" per robot Jetson AGX Orin, che verrà messo in vendita nel 2022 per tutti gli amanti e gli esperti di robotica.

Per chi non lo sapesse, infatti, NVIDIA si occupa anche di IA e di robotica sia lato software che lato hardware. Per quanto riguarda l'hardware per la robotica, in particolare, sono i "cervelli" della serie Jetson AGX a comporre principalmente la lineup dell'azienda.

Proprio di questa serie fa parte il nuovo developer kit Jetson AGX Orin, che sostituisce il precedente Jetson AGX Xavier promettendo una potenza di ben otto volte maggiore, benché ad un prezzo decisamente più alto: il nuovo "cervello" di NVIDIA, infatti, sarà messo in vendita con pricetag fino a 1.999 Dollari.

Jetson AGX Xavier riusciva a gestire 275 trilioni di operazioni al secondo, o 275 TOPS, grazie alla sua CPU a 12 Core ARM Cortex-A78AE ed alla sua GPU basata sull'architettura Ampere (la stessa delle RTX di serie 30 per il gaming), insieme ad una serie di acceleratori hardware basati sull'IA e di interfacce e sensori di vario genere.

Per quanto riguarda Jetson AGX Orin, invece, il dispositivo verrà venduto a prezzi compresi tra i 399 e i 1.999 Dollari, con le due configurazioni più costose (quella da 1.599 Dollari e quella da 1.999 Dollari) in grado di superare la versione top di gamma del kit Jetson AGX Xavier. In particolare, la versione più costosa del prodotto monterà 12 CPU Core, una GPU con 2.048 Core e ben 64 GB di RAM. Al contrario, la versione entry-level del chip, quella da 399 Dollari, sarà venduta con 6 CPU Core, una GPU con 1.792 Core e 8 GB di RAM, per un valore TOPS pari a 70.

Inoltre, NVIDIA ha lanciato la Isaac Nova Orin Platform, una piattaforma che comprende, in un unico pacchetto, due moduli Jetson AGX Orin e la suite di sensori necessari perché un robot possa interfacciarsi con il mondo circostante: la piattaforma, infatti, può gestire fino a sei fotocamera, tre unità LiDAR e otto sensori ultrasonici.

Visti i prezzi e la potenza dell'hardware, i kit Jetson Orin non sono pensati per gli appassionati di robotica, ma per le aziende che stanno lavorando a prodotti del tutto o in parte automatizzati, trovando spazio anzitutto nelle auto intelligenti di nuova generazione. Intanto, comunque, sono anche spuntati in rete i primi rumor sulle GPU NVIDIA RTX di serie 40, che potrebbero fare la felicità di molti giocatori.