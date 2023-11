NVIDIA presenta i nuovi chip per supercomputer ed AI: HGX H200 e GH200

NVIDIA ha tolto il velo dalla nuova generazione di chip per i supercomputer rivolti alle operazioni d’intelligenza artificiale, che saranno centrali per le future scoperte nel campo del deep learning e negli LLM come GPT-4.

Rispetto alla precedente generazione, le new entry sono descritte come un passo in avanti significativo e possono essere utilizzate nei data center e nei supercomputer, per lavorare su attività come le previsioni meteorologiche, la scoperta di farmaci e l’informatica quantistica.

Alla base della lineup troviamo la GPU HGX H200 basata sull’architettura Hopper, che prende il posto dell’H100. Siamo di fronte al primo chip dell’azienda ad utilizzare la memoria HBM3e, che non solo è più veloce ma offre anche una maggiore capacità: proprio questo aspetto lo rende adatto a modelli linguistici di grandi dimensioni. Rispetto all’H100, l’H200 raddoppia la velocità d’inferenza su Llama 2, un LLM da 70 miliardi di parametri, e girerà in ogni tipo di data center.

Presentato anche il superchip GH200 Grace Hopper che unisce l’H200 e la CPU Grace utilizzando l’interconnessione NVLink-C2C. Anche questo è progettato per i supercomputer per consentire agli scienziati di risolvere problemi accelerando complesse applicazioni. Il GH200 sarà utilizzato in oltre 40 supercomputer nei centri di ricerca globali, ma vedrà la sua implementazione anche nei fornitori di servizi cloud. Il più importante ad utilizzerà sarà JUPITER, che è montato presso lo stabilimento di Jülich in Germania e diventerà il "sistema di intelligenza artificiale più potente del mondo" quando sarà installato nel 2024, favorendo la scoperta di farmaci, l’informatica quantistica e l’ingegneria industriale. Al suo interno saranno presenti 24mila Superchip NVIDIA GH200 interconnessi con la piattaforma NVIDIA Quantum-2 InfiniBand.