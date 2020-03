NVIDIA presenta DLSS 2.0, l'aggiornamento della funzionalità di Super Sampling per RTX

NVIDIA ha presentato un importante aggiornamento per DLSS 2.0, la tecnologia di Super Sampling basata sul Deep Learning tramite IA, che è in grado di migliorare le prestazioni in-game con Raytracing attivo e a fronte di una qualità delle immagini superiore.

DLSS 2.0, disponibile con i nuovi driver NVIDIA Game Ready, basa le sue potenzialità su alcune caratteristiche chiave. Questa funzionalità offre infatti un'immagine di qualità a risoluzione nativa utilizzando la metà dei pixel grazie a nuove tecnologie di accumulo temporale che rendono i dettagli più nitidi migliorando al contempo la stabilità "frame to frame". DLSS 2.0 permette agli utenti di personalizzare la propria esperienza grazie a tre diverse impostazioni di qualità (Qualità, Equilibrato, Prestazioni) che controllano la risoluzione di rendering. Le GPU RTX godono inoltre di una grande scalabilità: grazie al nuovo modello di IA che utilizza in maniera più efficiente i Tensor Core, i calcoli in tempo reale possono essere svolti al doppio della velocità. Infine, grazie alla rete IA generalizzata, DLSS 2.0 non necessita di uno studio specifico su ogni singolo gioco, permettendo in questo modo una maggiore integrazione.

I primi giochi a trarre beneficio dalla rinnovata tecnologia di NVIDIA saranno Control, MechWarrior 5, Wolfenstein Youngblood, Deliver Us To The Moon e presto ne arriveranno altri. Prima di lasciarvi al filmato, vi ricordiamo che NVIDIA ha annunciato il pieno supporto alle librerie DirectX 12 Ultimate.