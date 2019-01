NVIDIA presenta le GPU RTX 2060: il ray-tracing a partire da 349$

Il CES 2019 parte con il botto, come ampiamente anticipato, NVIDIA ha annunciato le sue nuove GPU RTX 2060, dopo avercele già mostrate in azione con la prova del ray-tracing in Battlefield V. La messa in vendita è fissata per il prossimo 15 gennaio, ad un prezzo di 349$ e in bundle con Battlefield V o Anthem.

Un prezzo estremamente invitante, se si pensa che le altre GPU più vicine da un punto di vista monetario, come correttamente fa notare il webmagazine The Verge, sono le RTX 2070 commercializzate ad un prezzo di 499$. Così il ray-tracing, che dovrebbe definire la nuova generazione di videogiochi, almeno da un punto di vista prettamente visivo, grazie a riflessi e dettagli senza precedenti, diventa finalmente alla portata del grande pubblico.

Stando a quanto detto dalla stessa casa madre, le Nvidia RTX 2060 saranno più veloci del 60% rispetto alle GTX 1060. Accompagnate da processore Core i9, le RTX 2060 dovrebbero garantire un'esperienza di ray-tracing piuttosto fluida sui giochi più recenti: si parla di 60fps su Battlefiled V con setting alti.

Le RTX 2060 saranno vendute a partire dal 15 gennaio, questa volta direttamente anche da rivenditori terze parti: sebbene anche per queste GPU di Nvidia sarà prevista una "Founders Edition" come da tradizione, la vendita sarà diffusa capillarmente fin da subito.

Come annunciato dalla stessa azienda, l'obiettivo è quello di rendere disponibile il ray-tracing e, quindi, la nuova generazione di gaming a "decine di milioni di giocatori".

Nelle RTX 2060 troviamo una riconfigurazione del chip delle 2070: 1920 activated shader processors, in luogo dei 2304 che troviamo nella sorella più grande, GDDR6 da 6GB e un aggiornamento da 30RT core e 240 Tensor core.

In calce il recap delle specifiche della GPU Nvidia RTX 2060 comparate con l'equivalente GTX 1060.